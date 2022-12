POL-NOM: Randalierer greift Pfleger im Northeimer Helios-Klinikum an

Einbeck (ots) - (ho) Einbeck, Dr.-Friedrich-Uhde-Straße Am Samstag, den 17.12.2022, gegen 17:40 Uhr, wird der Polizei Einbeck eine Verkehrsunfallflucht an der oben genannten Örtlichkeit gemeldet. Hier soll ein 23-jähriger Fußgänger von einem noch unbekannten Fahrzeugführer leicht am Knie verletzt worden sein. Bei dem verursachenden Fahrzeug könnte es sich um einen VW gehandelt haben. Vor Ort konnte der Sachverhalt von den eingesetzten Beamten nicht abschließend ...

mehr