Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Eystrup - Unbekannte beschädigen mehrere Bäume - Zeugenaufruf

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Nienburg (ots)

(KEM) Die Polizei bittet um Zeugenhinweise, nachdem sich in jüngster Zeit Fälle von Sachbeschädigungen an Bäumen in Eystrup häufen. Unbekannte haben in den vergangen Wochen teils großflächig Rinde von mehreren Bäumen abgeschält.

Zuletzt hatten es die Unbekannten auf zwei ältere Bäume vor der Polizeistation abgesehen. In der Nacht von Montag auf Dienstag (8./9. Mai) wurde die Rinde von zwei dort stehenden Bäumen aufgebrochen und teils abgezogen.

Mitte April wurde die Rinde zweier junger Bäume an der Bahnhofstraße am Denkmalplatz neben dem Rathaus so großflächig beschädigt, dass die Gefahr besteht, dass diese absterben. An einem weiteren Baum am Eystruper Bahnhof wurden ebenfalls Beschädigungen festgestellt.

Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet um Zeugenhinweise, die unter 04251/68280 entgegengenommen werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell