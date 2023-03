POL-PPWP: In Straßengraben gefahren

Kaiserslautern (ots) - Vor einer Polizeikontrolle ist ein Jugendlicher am Dienstagnachmittag geflüchtet. Der Junge war einer Streife gegen 16.30 Uhr in der Feuerbachstraße aufgefallen und sollte einer Kontrolle unterzogen werden. Beim Anblick der näher kommenden Polizeibeamten, nahm er jedoch in die Beine in die Hand und rannte in Richtung Slevogtstraße davon. Die Polizisten folgten ihm und konnten unterwegs ...

mehr