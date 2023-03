POL-PPWP: Einbruch in Keller

Stadt und Kreis Kaiserslautern (ots) - Die Polizei hat am Dienstagvormittag an drei Stellen im Stadt- und Kreisgebiet Verkehrskontrollen durchgeführt. Am Elf-Freund-Kreisel, am Messeplatz und in der Lauterstraße in Otterberg. Der Fokus der Kontrollen lag auf der Überprüfung der Insassensicherheit sowie der Ablenkung vom Straßenverkehr. In zwölf Fällen bekamen Autofahrer eine Anzeige, weil sie das Handy am Ohr hatten. Acht Pkw-Insassen hatten keinen Sicherheitsgurt ...

mehr