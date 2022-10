POL-REK: 221019-4: Polizisten stoppten mutmaßlichen Dieb - Festnahme

Rhein-Erft-Kreis (ots) - Tatverdächtige müssen sich wegen zahlreicher Delikte verantworten Die Polizei im Rhein-Erft-Kreis hat am Montagnachmittag (17. Oktober) zwei Tatverdächtige in Wesseling vorläufig festgenommen. Den beiden Männern (44, 47) wird der Verdacht des Diebstahls an Kraftfahrzeugen und der Verdacht des Diebstahlversuchs an Kraftfahrzeugen ...

mehr