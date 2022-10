Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 221019-3: Trickdieb erbeutet hohe Bargeldsumme - Zeugen gesucht

Bergheim (ots)

Polizei fahndet nach unbekanntem Täter

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet nach einem etwa 18 bis 25 Jahre alten und ungefähr 170 bis 175 Zentimeter großen Mann. Ihm wird vorgeworfen, am Dienstagvormittag (18. Oktober) bei einen Diebstahl mehrere hundert Euro erbeutet zu haben. Der Gesuchte hat dunkle Haare, die an den Seiten kurz rasiert sind und ist Bartträger. Zur Tatzeit war er nach Zeugenangaben mit einer dunklen Hose, einem schwarz-weiß-karierten Holzfällerhemd und dunklen Schuhen bekleidet. Die Polizei sucht dringend Zeugen.

Hinweise nehmen die Ermittler des Kriminalkommissariats 21 unter der Rufnummer 02233 52-0 oder per Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Nach ersten Ermittlungen befand sich ein Senior (72) gegen 11 Uhr in einem an der Dansweilerstraße gelegenen Supermarkt. Dort soll ihm der Unbekannte ein Schild gezeigt und um Spenden für gehörlose Menschen gebeten haben. Als der Rentner seine Geldbörse öffnete, habe der Täter einen Gegenstand fallengelassen. In dem Moment, als sich der 72-Jährige nach unten gebeugt habe, habe der Unbekannte in die offene Geldbörse des Geschädigten gegriffen und Bargeld entwendet. Mit seiner Beute sei der Täter in Richtung der Brauweilerstraße geflüchtet.

Erst Minuten später bemerkte der Bestohlene den Diebstahl und alarmierte die Polizei. Die hinzugerufenen Polizisten nahmen eine Anzeige auf und fahndeten im Nachbereich nach dem Flüchtigen. (he)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell