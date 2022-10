Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 221018-2: Autofahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Kerpen (ots)

Polizei nimmt nach Auffahrunfall die Ermittlungen auf

Am Dienstagmorgen (18. Oktober) ist ein Autofahrer (43) bei einem Verkehrsunfall in Kerpen-Horrem schwer verletzt worden. Rettungskräfte behandelten den 43-Jährigen noch am Unfallort und brachten ihn später in ein Krankenhaus, wo er zur Weiterbehandlung stationär aufgenommen wurde.

Nach ersten Ermittlungen war ein Mann (24) gegen 7.30 Uhr in seinem Volvo auf der Hauptstraße in Richtung 'Zur Alten Kartbahn' unterwegs. In Höhe der Hausnummer 69 hatte sich vor einem Fußgängerüberweg verkehrsbedingt ein Rückstau gebildet. Aus bislang ungeklärten Gründen fuhr der 24-Jährige von hinten auf einen wartenden Toyota (Fahrer: 43) auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Toyota nach vorne geschoben und kollidierte mit einem davor stehenden Hyundai (Fahrerin: 57).

Bedingt durch den Einsatz der Rettungskräfte war die Unfallstelle für kurze Zeit in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Spezialisten des Verkehrsdienstes der Polizei Rhein-Erft-Kreis leiteten den auflaufenden Verkehr ab. Fachfirmen kümmerten sich um den Abtransport des Volvos und des Toyotas. Die Beamten des Verkehrskommissariats haben bereits die Ermittlungen zu dem Verkehrsunfall aufgenommen. (he)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell