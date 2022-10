Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 221018-1: Einbrecher stahlen Schmuck - Zeugen gesucht

Brühl (ots)

Polizisten sicherten nach Wohnungseinbruch Spuren am Einsatzort

Am Montagnachmittag (18. Oktober) haben in Brühl Unbekannte eine Wohnungstür in einem Mehrfamilienhaus aufgebrochen. Nach ersten Ermittlungen sollen die Täter Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro erbeutet haben. Die zuständigen Kriminalbeamten suchen dringend Zeugen.

Nach derzeitigem Sachstand sollen die Bewohner gegen 15.30 Uhr ihre Wohnung an der Ubierstraße verlassen haben. Als sie drei Stunden später zurückkehrten, stellten sie nach eigener Aussage fest, dass die Wohnungstür beschädigt und die Wohnung durchwühlt worden war. Die hinzugerufenen Polizisten stellten Hebelmarken an der Wohnungstür fest, sicherten die Spuren und leiteten umgehend die Ermittlungen ein.

Hinweise nehmen die Beamten des Kriminalkommissariats 13 unter der Rufnummer 02233 52-0 oder per Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen. (sv / he)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell