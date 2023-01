Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person in Dötlingen

Delmenhorst (ots)

Ein junger Fahranfänger wurde am Donnerstag, 12. Januar 2023, gegen 20:00 Uhr, bei einem Verkehrsunfall in Dötlingen leicht verletzt.

Der 18-Jährige aus Wildeshausen befuhr mit einem Pkw den Stedinger Weg in Richtung Brettorf. Kurz hinter der Einmündung zum Birkenbuschweg kam er mit nicht angepasster Geschwindigkeit in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab. Durch die Kollision mit zwei Bäumen zog sich der 18-Jährige leichte Verletzungen zu. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren. An seinem Pkw älteren Baujahrs entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

