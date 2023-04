LPI-SHL: Wanderer findet skelettierten Leichnam

Suhl (ots) - Unbekannte Schmierfinken besprühten in der Zeit vom 01.03.2023 bis 13.04.2023 die Fassade eines Hauses in der Friedrich-König-Straße in Suhl. Neben den Schmierereien verklebten die Unbekannten auch das Zylinderschloss an einem Lagerraum. Ein Gesamtschaden von ca. 1.500 Euro entstand. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 bei der Polizei in Suhl zu melden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

