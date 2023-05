Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Liebenau - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Nienburg (ots)

(KEM) Die Polizei Hoya sucht Zeugen eines Verkehrsunfalls, der sich am Montagnachmittag gegen 16 Uhr an der Langen Straße in Liebenau in der Nähe der Auebrücke ereignete.

Ersten polizeilichen Erkenntnissen zufolge befuhr eine 17-jährige Liebenauerin mit ihrem Mofa die Lange Straße in Richtung Süden (Nienburger Straße) hinter einem weißen LKW, als dieser kurz hinter der Aue-Brücke abbremste. Die Mofa-Fahrerin gab gegenüber der Polizei an, das Abbremsen des LKW nicht rechtzeitig bemerkt zu haben und auf diesen aufgefahren zu sein. Der LKW setzte seine Fahrt unvermittelt fort. Unklar ist, ob der Fahrzeugführer den Zusammenstoß bemerkt hat.

Die 17-Jährige wurde durch den Aufprall verletzt und mit einem RTW in ein Krankenhaus gebracht. Ihr Mofa wurde an der Front beschädigt. Der LKW könnte am rechten Rücklicht beschädigt sein.

Die Polizei Hoya sucht nun den LKW oder auch Zeugen, die Hinweise zu diesem geben können. Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei Hoya unter 04251/67280 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell