Polizei Wuppertal

POL-W: W Polizei nimmt zwei flüchtige Tatverdächtige nach Ladendiebstahl fest - Gemeinsame Presseerklärung von Staatsanwaltschaft und Polizei Wuppertal

Wuppertal (ots)

Am frühen Samstagabend (04.03.2023, gegen 18:10 Uhr) konnte die Polizei in der Elberfelder Innenstadt zwei Männer (21 und 30) festnehmen. Nach bisherigem Ermittlungsstand sollen die beiden Tatverdächtigen in einem Modekaufhaus in der Herzogstraße Herrenbekleidung entwendet haben. Sowohl der 21-Jährige, als auch der 30-Jährige haben zuvor mutmaßlich Bekleidungsstücke in einem mitgeführten Rucksack verstaut und anschließend das Modekaufhaus verlassen. Im Rahmen einer eingeleiteten Fahndung konnten beide in der Schlössergasse durch die Polizei angetroffen werden. Bei der Durchsuchung der Personen und des Rucksacks konnte das mutmaßliche Diebesgut aufgefunden werden. Die Männer wurden zur Prüfung von Haftgründen vorläufig festgenommen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurden die Tatverdächtigen dem Haftrichter vorgeführt, bei dem die Anordnung der Untersuchungshaft beantragt worden ist.

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell