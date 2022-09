Polizeidirektion Hannover

POL-H: Zeugenaufruf: Sattelauflieger in Barsinghausen entwendet

Bild-Infos

Download

Hannover (ots)

Am Freitag, 23.09.2022, haben unbekannte Täter zwischen 14:00 und 23:30 Uhr in Barsinghausen einen beladenen Sattelauflieger der Marke "Schmitz Cargobull" entwendet. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Kriminalpolizei Hannover war der Auflieger der Marke "Schmitz Cargobull" am Freitag in der Röntgenstraße in 30890 Barsinghausen in einer Parkbucht am Fahrbahnrand abgestellt worden. Ein 55-jähriger Angestellter hatte ihn dort gegen 14:00 Uhr abgestellt und war mit der Zugmaschine weitergefahren. Gegen 23:30 Uhr desselben Tages bemerkte er dann im Vorbeifahren, dass das Fahrzeug fehlt. Beladen war der Auflieger mit Heizungstechnik im Wert von mehreren Zehntausend Euro.

Der Auflieger ist mit einer weißen Plane mit roter Aufschrift ausgestattet und trägt das amtliche Kennzeichen WL-WB 322.

Die Polizei geht von einer Entwendung durch unbekannte Täter aus und bittet daher die Bevölkerung um Mithilfe bei der Fahndung. Personen, die Angaben zum Diebstahl oder zum Verbleib des Aufliegers machen können, werden gebeten sich beim Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0511 109-5555 zu melden. /desch, ram

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell