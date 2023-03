POL-W: W Polizei nimmt mutmaßlichen Ladendieb fest - Gemeinsame Presseerklärung von Staatsanwaltschaft und Polizei Wuppertal

Wuppertal (ots) - Heute Mittag (03.03.2023, gegen 12:45 Uhr) kam in einem Einfamilienhaus in der Straße Ausblick in Wuppertal-Katernberg zu einer Verpuffung, bei der sich ein Mann (41) schwere Verletzungen zuzog. Zeugen meldeten einen Knall sowie eine Rauchentwicklung aus dem Inneren des Gebäudes, die vermutlich in Folge von Arbeiten an einer Heizungsanlage ausgelöst worden sein könnten. Der Rettungsdienst brachte den ...

mehr