Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund für Sonntag, 26.02.2023

Aurich/Wittmund (ots)

Altkreis Aurich

Kriminalitätsgeschehen

Südbrookmerland - Körperverletzungen und Beleidigungen

Am Samstagmorgen kam es gegen 02:00 Uhr in einer Diskothek in Südbrookmerland zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei jungen Männern und einer jungen Frau, wobei der Grund des Streites noch nicht eindeutig geklärt ist. Beteiligt waren zwei 22-jährige Männer, einer stammt aus Leer, der andere aus Hage, sowie eine 18-jährige Frau aus Emden. Zuerst gerieten vermutlich die Frau und der aus Hage stammende Mann in einen Streit, wobei sie unter anderem einen Schlag in das Gesicht erhielt und von ihm beleidigt wurde. Der Mann aus Leer kam der Frau zu Hilfe, woraufhin es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen den Männern kam. Nach der polizeilichen Aufnahme des Sachverhaltes kam der aus Hage stammende Mann einem durch die Polizei ausgesprochenem Platzverweis nicht nach, so dass dieser anschließend in den polizeilichen Gewahrsam genommen werden musste. Ihn erwartet jetzt nicht nur ein Ermittlungsverfahren wegen den von ihm begangenen Körperverletzungen, sondern auch eine Ordnungswidrigkeit wegen dem nicht nachgekommenen Platzverweis. Ein weiteres Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung wurde gegen den Mann aus Leer eingeleitet.

Aurich - Pkw beschädigt

Bereits in der Nacht von Sonntag auf Montag wurde im Eickebuscher Weg in Aurich ein dort abgestellter schwarzer Mercedes-Benz CLA 220 beschädigt. Ein unbekannter hatte den Lack des Pkw mit einem scharfen Gegenstand zerkratzt. Zeuge, die diesbezüglich Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich mit der Polizei Aurich unter der Telefonnummer 04941 6060 in Verbindung zu setzten.

Altkreis Norden

Verkehrsgeschehen

Norden - Verkehrsunfallflucht

Am Samstagmorgen kam es auf dem Parkdeck eines Verbrauchermarktes in der Bahnhofstraße in Norden zu einer Verkehrsunfallflucht bei dem ein Pkw (VW) beschädigt worden ist. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Örtlichkeit ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 1000 Euro geschätzt. Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Norden zu melden, Tel.: 04931/921-0.

Landkreis Wittmund

Kriminalitätsgeschehen

Neuschoo - Sachbeschädigung auf Schulgelände

Unbekannte beschädigten Samstagmittag, in der Zeit von 11:15 Uhr bis 12:30 Uhr, zwei Fensterscheiben auf dem Schulgelände der Grundschule Neuschoo im Schaftrift. Es entstand ein Schaden im vierstelligen Bereich. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Wittmund unter Telefon 04462-9110 zu melden.

Verkehrsgeschehen

Friedeburg - Fahren ohne Fahrerlaubnis und unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln

Am Samstagmittag, gegen 13:00 Uhr, kontrollierten Polizeibeamte in Friedeburg ein landwirtschaftliches Gespann, bestehend aus Traktor und Anhänger, wegen eines Verstoßes gegen die Ladungssicherung. Während der Kontrolle stellten die Polizeibeamten fest, dass der Fahrer, ein 45-jähriger Friedeburger, nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Darüber hinaus wurde festgestellt, dass er unter dem Einfluss von diversen Betäubungsmitteln stand, weswegen eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt untersagt und entsprechende Strafverfahren eingeleitet wurden.

