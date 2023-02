Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - E-Scooter gestohlen

Auf dem Auricher Marktplatz kam es am Donnerstag zu einem Diebstahl. Unbekannte entwendeten zwischen 12.20 Uhr und 12.45 Uhr vor dem Kundenzentrum einer dortigen Bankfiliale einen E-Scooter. Es handelt sich um ein Gefährt der Marke "Green S.L.". Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Aurich unter der Telefonnummer 04941 606215 entgegen.

Verkehrsgeschehen

Großefehn - BMW-Fahrer nach Unfall geflüchtet

Ein BMW-Fahrer ist am Donnerstag nach einem Verkehrsunfall in Großefehn geflüchtet. Gegen 11.50 Uhr war der Fahrer eines Ford Galaxy auf dem Postweg in Richtung Großefehn unterwegs, als ihm vor dem Kreuzungsbereich Heerweg/Kuckucksleegde ein BMW entgegenkam. Der BMW geriet auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit dem Außenspiegel des Ford Galaxy. Ohne eine Regulierung des Schadens zu ermöglichen, fuhr der BMW-Fahrer weiter. Auch an seinem Fahrzeug dürfte der Außenspiegel an der Fahrerseite beschädigt sein. Hinweise nimmt die Polizei Wiesmoor unter der Telefonnummer 04944 914050 entgegen.

Aurich - Unfallflucht mit E-Scooter

Zu einer Unfallflucht kam es am Donnerstagvormittag in Aurich. Ein 18-Jähriger war nach ersten Erkenntnissen gegen 10.40 Uhr mit seinem Fahrrad auf dem Radweg der Großen Mühlenwallstraße in Richtung Fischteichweg unterwegs, als ihm zwei Personen auf einem E-Scooter entgegenkamen. Um einen Zusammenstoß mit dem Elektrokleinstfahrzeug zu vermeiden, musste der 18-Jährige ausweichen. Hierbei stieß er gegen eine Laterne und stürzte. Er wurde leicht verletzt. Die beiden Unbekannten auf dem E-Scooter setzten ihre Fahrt fort und entfernten sich unerlaubt vom Unfallort. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 04941 606215.

Großheide - Von Fahrbahn abgekommen

In Großheide hat sich am Donnerstag eine Unfallflucht ereignet. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer kam offenbar auf dem Schulweg in Fahrtrichtung Coldinne von der Fahrbahn ab und beschädigte die Berme und einen Leitpfosten. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, flüchtete der Verursacher. Der Unfall muss sich in der Zeit zwischen 0 Uhr und 21 Uhr ereignet haben. Hinweise auf den Verursacher nimmt die Polizei Norden unter der Telefonnummer 04931 9210 entgegen.

