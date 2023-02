Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Esens - Vor Polizisten geflüchtet und doch gefasst worden

Wittmund - Von Fahrbahn abgekommen

Landkreis Wittmund (ots)

Verkehrsgeschehen

Esens - Vor Polizisten geflüchtet und doch gefasst worden

Zwei Jugendliche haben versucht, am Mittwochabend in Esens vor einem Polizeibeamten zu flüchten. Die beiden 15- und 16-Jährigen fuhren um 17.35 Uhr mit ihren Mofas durch die Fußgängerzone. Als sie sahen, dass der uniformierte Polizeibeamte sie durch Handzeichen zum Anhalten aufforderte, wendeten sie und flüchteten mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit zurück. Sie fuhren derart rücksichtlos und grob verkehrswidrig, sodass Passanten, teilweise mit ihren Kindern, zur Seite springen mussten, um Unfälle zu vermeiden.

Der Polizist, der die Verfolgung auf seinem dienstlichen E-Bike aufgenommen hatte, konnte den 15-Jährigen nach kurzer Zeit fassen und auch der 16-jährige Kumpel kam wenig später freiwillig zurück, allerdings fußläufig. Sein Mofa hatte er vor der Polizei versteckt, dieses konnte aber auch gefunden werden. Die Jugendlichen waren nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis. Es erwarten sie nun mehrere Strafverfahren.

Wittmund - Von Fahrbahn abgekommen

Ein unbekannter Fahrzeugführer ist am Mittwochabend in Wittmund von der Fahrbahn abgekommen und anschließend geflüchtet. Nach ersten Erkenntnissen fuhr der Unbekannte zwischen 18 Uhr und 21.30 Uhr auf der Waterstraat aus Altfunnixsiel kommend in Fahrtrichtung Altharlingersiel. Aus unbekannten Gründen kam er von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einem Leitpfosten und verursachte erhebliche Schäden an der Berme. Ohne eine Regulierung zu ermöglichen, flüchtete der Unbekannte. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Wittmund unter der Telefonnummer 04462 9110 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell