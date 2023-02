Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Wiesmoor - Unfallflucht

Am Donnerstag, zwischen 7.30 Uhr und 8 Uhr, hat sich in Wiesmoor eine Unfallflucht ereignet. Ein 32-Jähriger fuhr in einem Tanklastwagen auf der Wittmunder Straße in Richtung Marcardsmoor. Ein derzeit unbekannter weißer Kleinwagen mit Auricher Städtekennung kam dem Lkw-Fahrer entgegen und hielt sich nicht an das Rechtsfahrgebot. Der Kleinwagen geriet auf die Gegenfahrbahn. Nur durch eine Vollbremsung seitens des Lkw-Fahrers konnte ein Zusammenstoß verhindert werden. Hierbei verletzte sich der 32-Jährige leicht. Der weiße Kleinwagen flüchtete anschließend unerlaubt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Wiesmoor unter der Telefonnummer 04944 914050 entgegen.

Aurich-Middels - Unfall mit Schulbus

Zu einem Verkehrsunfall mit einem Schulbus kam es am Mittwochmorgen in Aurich-Middels. Nach ersten Erkenntnissen war eine 57-jährige Kleinbusfahrerin auf der Esenser Straße in Fahrtrichtung Wittmund unterwegs und wollte in Höhe einer Grundstückseinfahrt mit ihrem Fahrzeug wenden. Eine entgegenkommende 32-jährige Seat-Fahrerin musste eine Vollbremsung durchführen, konnte jedoch einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Beide Fahrerinnen wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Die drei Kinder in dem Kleinbus und ein Kind in dem Seat blieben nach ersten Erkenntnissen unverletzt. Der Seat war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Aurich - Unfallflucht auf Parkplatz

Auf einem Parkplatz am Georgswall in Aurich hat sich am Mittwoch eine Unfallflucht ereignet. Zwischen 17.20 Uhr und 18.05 Uhr stieß ein bislang unbekannter Autofahrer auf dem rückwärtigen Parkplatz zur Hausnummer 6 gegen einen geparkten Citroen C3. Er verursachte einen geschätzten Schaden in Höhe von etwa 8000 Euro. Ohne eine Regulierung zu ermöglichen, flüchtete der Verursacher von der Örtlichkeit. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Aurich unter der Telefonnummer 04941 606215 entgegen.

