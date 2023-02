Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Wiesmoor - Autoscheiben eingeschlagen

In Wiesmoor sind in der Nacht zu Donnerstag Autos beschädigt worden. Unbekannte Täter schlugen in der Zeit von 1 Uhr bis 3.30 Uhr die Scheibe eines grauen VW Golf an der Hauptstraße, Höhe Voßbarger Weg, ein. Entwendet haben sie aus dem Fahrzeug aber offenbar nichts. Auch in der Pollerstraße wurde in der Nacht zu Donnerstag eine Autoscheibe eingeschlagen. Aus dem schwarzen VW Golf entwendeten unbekannte Täter im Anschluss persönliche Gegenstände und flüchteten. Sachdienliche Hinweise auf verdächtige Personen nimmt die Polizei Wiesmoor unter der Telefonnummer 04944 914050 entgegen.

Großheide - Kirchenfenster beschädigt

In Berumerfehn in der Gemeinde Großheide kam es zu einer Sachbeschädigung. Zwischen Sonntag, 12 Uhr, und Dienstag, 13.30 Uhr, zerstörten Unbekannte in der Dorfstraße eine Fensterscheibe der Kirche. Hinweise auf die Täter nimmt die Polizeistation Großheide unter der Telefonnummer 04936 912760 entgegen.

