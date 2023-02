Landkreis Aurich (ots) - Kriminalitätsgeschehen Norddeich - Einbruch in Restaurant In Norddeich sind Unbekannte am Dienstag in ein Restaurant eingebrochen. Die Täter stiegen in den frühen Morgenstunden gewaltsam in eine Gaststätte in der Deichstraße ein und durchsuchten die Räumlichkeiten. Sie entwendeten unter anderem Bargeld. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen in dem Bereich gemacht haben, wenden sich bitte an ...

