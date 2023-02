POL-AUR: Aurich-Sandhorst - Schwerer Verkehrsunfall auf der Bundesstraße (Nachtrag zur Mitteilung von 10:14 Uhr)

Landkreis Wittmund (ots) - Verkehrsgeschehen Isums - Unfall mit drei Fahrzeugen Am Montagmorgen kam es in Isums zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Autos. Ein 41-jähriger Opel-Fahrer und ein dahinter befindlicher 36-Jähriger in einem VW fuhren auf der L 11 in Richtung Wittmund, als sie verkehrsbedingt an einer roten Ampel hielten. Ein 18-jähriger VW-Fahrer übersah die beiden Autos und stieß gegen den vor ihm ...

mehr