POL-AUR: Isums - Unfall mit drei Fahrzeugen

Am Montagmorgen kam es in Isums zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Autos. Ein 41-jähriger Opel-Fahrer und ein dahinter befindlicher 36-Jähriger in einem VW fuhren auf der L 11 in Richtung Wittmund, als sie verkehrsbedingt an einer roten Ampel hielten. Ein 18-jähriger VW-Fahrer übersah die beiden Autos und stieß gegen den vor ihm befindlichen VW, welcher anschließend durch die Wucht auch auf den Opel aufgeschoben wurde. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. An den Fahrzeugen entstand leichter Sachschaden.

