POL-CUX: Verkehrsunfall mit hohem Schaden - Transporter kommt von der Fahrbahn ab und kollidiert mit Straßenlaterne - Unfallverursacher flüchtet (Lichtbild in der Anlage)

Cuxhaven (ots)

Loxstedt/Büttel. Am gestrigen Mittwoch (15.02.2023) kam es gegen 11:20 Uhr auf der Weserstraße in Loxstedt-Büttel zu einem Verkehrsunfall. Ein 43-jähriger Mann aus Bayreuth war hierbei mit seinem Transporter von der Fahrbahn abgekommen und mit einer Straßenlaterne kollidiert. Er gab an, dass zuvor ein ihm entgegenkommender, dunkler VW Golf oder Polo in den Gegenverkehr geraten war. Er sei dann nach rechts ausgewichen. Der unbekannte Fahrzeugführer des VW sei geflüchtet. Am Transporter und an der Straßenlaterne entstanden hohe Sachschäden im fünfstelligen Bereich.

Zeugen, die Hinweise zum flüchtigen PKW machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Loxstedt (Telefon 04744 731660) zu melden.

