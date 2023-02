Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Suche nach weißem Lieferwagen nach Verkehrsunfallflucht in Beverstedt

Cuxhaven (ots)

Am 15.02.23 um 10:33 Uhr kam es in 27616 Beverstedt, Beverstedter Mühlenstraße, zu einem Verkehrsunfall. Der Unfallverursacher - vermutlich ein weißer Lieferwagen der Marke Renault - ist an zwei am rechten Fahrbahnrand geparkten Kraftfahrzeugen vorbeigefahren und hat diese dabei touchiert. Hierbei handelt es sich um einen gelben Renault Postwagen und einen Ford Kuga in grau. Insgesamt entstanden an den abgeparkten Fahrzeugen Schäden in Höhe von ca. 6000 Euro.

Dem Unfallverursacher sei während des Unfalls ein Pkw mit Anhänger entgegengekommen. Der Pkw-Führer könnte als Zeuge dienen.

Dieser und weitere Zeugen, die Angaben zum Unfall machen können, werden gebeten sich bei der Polizeistation in Beverstedt unter 04747-93173-0 oder der Polizei in Schiffdorf unter 04706-948-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell