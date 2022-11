Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Herrenberg-Affstätt: Unfallflucht in der Zaunäckerstraße

Ludwigsburg (ots)

Am Donnerstag kam es zwischen 15:15 Uhr und 16:40 Uhr in der Zaunäckerstraße in Herrenberg-Affstätt zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte vermutlich beim Vorbeifahren einen am Straßenrand geparkten blauen Skoda Fabia und setzte anschließend seine Fahrt fort. An dem Skoda entstand ein Sachschaden im Bereich der linken vorderen Fahrzeugseite in Höhe von rund 5.000 Euro. An der Unfallstelle wurden Fahrzeugteile des Verursacherfahrzeugs aufgefunden. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Herrenberg, Tel. 07032 2708-0, zu melden.

