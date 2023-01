POL-LER: Korrektur zur Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden von 11.01.2023

PI Leer/Emden (ots) - ++Betrugsversuch per Post++Betrugsversuch via SMS-Link++Fahren ohne Zulassung++Sachbeschädigung durch Inbrandsetzen++Trunkenheit im Straßenverkehr++Verkehrsunfall nach gefährlichem Eingriff in den Straßenverkehr++Zusammenstoß auf der Autobahn++ Detern - Betrugsversuch per Post Das Erscheinungsbild von Betrugsversuchen ist vielfältig und ...

mehr