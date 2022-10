Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Zeugen nach Sexualdelikt gesucht

Hückelhoven-Doveren (ots)

Am Sonntag, 9. Oktober, kam es auf dem Gelände eines Sportplatzes an der Junkerstraße zu einem sexuellen Übergriff. Eine Frau, die auf dem Weg zu ihrem Pkw war, gab an, von einer bislang unbekannten männlichen Person erfasst worden zu sein, die ihr von hinten an die Brüste griff. Als sie sich körperlich stark wehrte, habe sie sich befreien, zu ihrem Pkw flüchten und wegfahren können. Der Angreifer war etwa 180 Zentimeter groß und hatte dunkle Haare. Er trug zur Tatzeit eine dunkle Steppjacke und eine helle Jeans. Die Frau bemerkte am Sportplatz vor der Tat ein Motorrad, bei dem es sich um eine Art Rennmaschine in oranger Farbe gehandelt habe. Wer kann Angaben zu dem Täter machen oder angeben, wem das auffällige Motorrad gehört? Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 1 der Polizei in Heinsberg entgegen, Telefon 02452 920 0. Zudem können Sie diese auch über die Internetseite der Polizei Heinsberg geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

