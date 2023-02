Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Diebstahl zweier hochwertiger Pedelecs

Cuxhaven (ots)

Am 12.02.2023 zwischen 13.00 und 16.30 Uhr kam es in 27639 Wurster Nordseeküste, OT Cappel, Rhiels Garten, zu einem Diebstahl von zwei hochwertigen Pedelec. Die beiden Eigentümer, ein Ehepaar, schlossen die Pedelecs ordnungsgemäß an und hielten sich in der Gaststätte auf. Bei der Rückkehr mussten sie die Diebstähle ihrer Räder feststellen. Bei den Pedelecs handelt es sich um Räder der Marke Riese und Müller einmal in schwarz, das andere in weiß, mit jeweils schwarzen Fahrradtaschen. Hinweise auf den/die Täter gibt es derzeit nicht. Zeugen, die Angaben zur Tat und Verbleib der Räder machen können, werden gebeten sich bei der Polizei in Geestland unter 04743-928-0 zu melden.

