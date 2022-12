Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Verkehrsunfallzeugen gesucht

Bad Münstereifel (ots)

Am Freitag (2. Dezember) ereignete sich gegen 14 Uhr an einer Bushaltestelle auf der Kölner Straße in Bad Münstereifel ein Verkehrsunfall.

Als ein roter Bus des Schienenersatzverkehrs an der Bushaltestelle vorfuhr, kam es dort zu einem Gedränge. Zwei Mädchen (13 und 14 Jahre alt) gerieten hierbei mit ihren Füßen vermutlich unter ein Hinterrad des Busses. Beide Mädchen wurden leicht verletzt. Der Bus entfernte sich von der Unfallörtlichkeit.

Unfallzeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Sachdienliche Hinweise und Beobachtungen werden auf jeder Polizeidienststelle oder unter Tel. 02251 / 799-460 oder 02251 799-0 oder per Email an poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de entgegengenommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell