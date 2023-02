Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Verkehrsunfall in Bad Bederkesa

Cuxhaven (ots)

Am 14.02.2023 um 16.49 Uhr, kam es in27624 Geestland, OT Bad Bederkesa, zu einem Verkehrsunfall. Ein Pkw stand in der Drangstedter Straße geparkt am rechten Fahrbahnrand. Der 35-jährige Geestländer Fahrzeugführer fuhr nun an um dort zu wenden und übersah dabei einen entgegenkommenden Pkw. Es kam zur Kollision mit dem anderen Fahrzeug. Die 50jährige Fahrzeugführerin aus dem Land Hadeln wurde hierbei leicht verletzt. An den Pkw entstand Sachschaden in Höhe von ca. 12.500 Euro

