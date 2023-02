POL-CUX: Falschfahrer auf der BAB27 - Glücklicherweise keine Verkehrsunfälle - Weitere Geschädigte gesucht.

Cuxhaven (ots) - Otterndorf. In der Nacht von Samstag (11.02.2023) auf Sonntag (12.02.2023) kam es in Otterndorf zu insgesamt vier Einbrüchen in Einfamilienhäuser. Die Tatorte lagen hierbei im Scharhörner Ring, Buttpedderweg, Diekenhoper Ring und Lange Wisch. In einem Fall wurde ein Einbruch gegen 01:00 Uhr nachts bemerkt. In jedem der Fälle stiegen die unbekannten Täter durch ein Fenster ein und durchsuchten die ...

