Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Auf winterglatter Fahrbahn in Straßengraben gerutscht

Petriroda - Landkreis Gotha (ots)

Ein 32-jähriger Fahrzeugführer verlor am Freitagabend gegen 22:15 Uhr auf der Kreisstraße 27 zwischen Hohenkirchen und Petriroda die Kontrolle über seinen Pkw. Auf winterglatter Fahrbahn geriet das Fahrzeug kurz vor Petriroda ins Schleudern, kam von der Fahrbahn ab und rutschte in einen Straßengraben. Der 32-jährige Fahrer blieb unverletzt. Mittels Abschleppdienst musste sein Pkw aus dem Graben gezogen werden. Der entstandene Sachschaden am Fahrzeug beläuft sich auf 2.000 Euro. (ml)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell