POL-F: 221202 - 1392 Frankfurt-Griesheim: 35-Jähriger nach Kontrolle festgenommen

Frankfurt (ots)

(dr) Ein 35-jähriger Mann geriet in der Nacht von Donnerstag auf Freitag (02.12.2022) in Griesheim in eine Fahrzeugkontrolle. Bei ihm fanden Polizeibeamte Betäubungsmittel auf, was seine Festnahme zur Folge hatte. Er zeigte sich damit jedoch nicht einverstanden und leistete gegen die polizeilichen Maßnahmen Widerstand.

Der 35-jährige Beschuldigte war Mitfahrer in einem Auto, das gegen 02:55 Uhr in der Waldschulstraße von einer Streife kontrolliert wurde. Bei ihm fanden die Polizeibeamten rund 4,3 Gramm Marihuana sowie rund 1,6 Gramm Haschisch auf. Die Beweismittel stellten sie sicher. Während der Kontrolle begann der Beschuldigte, die eingesetzten Beamten zu beleidigen und fiel durch Provokationen und aggressivem Verhalten auf. Zur Feststellung seiner Personalien erfolgte der Transport zu einem Polizeirevier. Als die Beamten ihm dafür die Handfesseln anlegten, sperrte sich der Mann vehement gegen die Maßnahme. Im Polizeifahrzeug war es dann nur mit großer Kraftaufwendung möglich, den 35-Jährigen auf dem Sitz zu halten. Später, während die Beamten den Beschuldigten aus dem Streifenwagen holten, trat er unvermittelt in ihre Richtung und brachte sie schließlich zu Fall. Ein Beamter wurde dabei leicht verletzt, konnte seinen Dienst aber fortsetzen. Der renitente Mann kam letztlich ins Polizeipräsidium. Nach erfolgter Blutentnahme folgte die Ingewahrsamnahme zur Ausnüchterung.

Gegen ihn wird nun wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz sowie Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt.

