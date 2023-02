Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Landkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Die Polizei sucht eine Autofahrerin, die am vergangenen Freitag, 17.02.2023, an einem Verkehrsunfall in Norden beteiligt war. Gegen 13.30 Uhr wollte auf der Straße In der Wildbahn ein Kind auf einem Fahrrad nach links abbiegen, als es von einer bislang unbekannten Autofahrerin überholt wurde. Der Junge mit dem Fahrrad wurde nach ersten Erkenntnissen von einer Windböe erfasst und gegen den grauen Pkw der Frau gestoßen. Ein Austausch der Personalien fand vor Ort jedoch nicht statt. Die Polizei bittet die Fahrerin des grauen Pkw, sich unter der Telefonnummer 04931 9210 zu melden.

Einen berauschten Autofahrer hat die Polizei am Dienstag in Norden gestoppt. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle hielten die Beamten den 20-Jährigen im Hollander Weg an. Ein Drogenvortest verlief positiv auf Amphetamine. Dem 20-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Mittwoch in Norden auf der Uffenstraße. Ein 52 Jahre alter VW-Fahrer fuhr gegen 14.50 Uhr auf der Uffenstraße in Richtung Marktplatz. In Höhe der Haltestelle Weiterbildungszentrum wollte er an einem am Fahrbahnrand haltenden Bus vorbeifahren. Hierbei übersah er nach ersten Erkenntnissen einen entgegenkommenden Motorradfahrer und stieß mit ihm zusammen. Der 19-jährige Motorradfahrer wurde leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

