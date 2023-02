Gerolstein (ots) - Am 21.02.2023 gegen 07:55 Uhr begab sich ein bisher unbekannter Täter in die Straße "Am Rasbach" in Gerolstein und entwendete hier einen dort abgestellten Roller. Mit diesem fuhr er durch das Gerolsteiner Stadtgebiet bis in den Kyllpark und ließ den Roller aus noch nicht abschließend geklärten Gründen dort an der sogenannten "roten Brücke" zurück. Hier wurde der Roller im Anschluss durch Zeugen ...

mehr