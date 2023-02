POL-PDWIL: illegale Abfallentsorgung

Oberbettingen (ots) - Am 22.02.2023 führten die spezialisierten Kräfte der zentralen Verkehrsdienste in Wittlich eine Geschwindigkeitsmessung im Bereich der Ortslage von Oberbettingen durch. Hier wurden innerhalb der Messzeit in einer 50km/h-Zone 739 Fahrzeuge gemessen. Insgesamt 55 Fahrzeugführer waren zu schnell unterwegs. Erschreckend an diesem Tag waren die beiden gemessenen Spitzenwerte. So führte ein PKW-Fahrer sein Fahrzeug mit 94 km/h und ein LKW-Fahrer sein ...

