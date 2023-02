Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Sachbeschädigung

Oberkail (ots)

In der Nacht von Samstag, 18.02.2023 auf Sonntag, 19.02.2023 wurden in der Wittlicher Straße in Oberkail vor einer ehemaligen Gaststätte zwei Blumenkübel aus Beton von einer Mauer geworfen. Die Blumenkübel wurden dabei beschädigt. Hinweise zur Tat bitte an die Polizei Bitburg, Tel. 06561-96850

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell