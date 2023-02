Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Fastnachtsbilanz der Polizeiinspektion Wittlich

Wittlich (ots)

Die tollen Tage von Weiberdonnerstag bis einschließlich Rosenmontag verliefen im Zuständigkeitsbereich der PI Wittlich nahezu ohne besondere Vorkommnisse.

An Weiberdonnerstag war kein einziger veranstaltungsbezogener Einsatz erforderlich. Es wurden weder verbale noch körperliche Auseinandersetzungen bekannt. In der Wittlicher Innenstadt feierten hunderte Jecken ebenso friedlich wie in den Dörfern.

Auch im Rahmen gemeinsamer Überwachungsmaßnahmen unter Beteiligung des Ordnungsamtes der Stadt Wittlich, der Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich und der PI Wittlich konnten keine gravierenden Verstöße festgestellt werden.

Am Fastnachtsfreitag waren Kräfte der Polizeiinspektion Wittlich mit Unterstützung von Kräften des Polizeipräsidiums Einsatz, Logistik und Technik sowie benachbarter Dienststellen bei den zeitgleich stattfindenden und sehr gut besuchten Nachtumzügen in Bengel und Osann-Monzel präsent. Während der Nachtumzug in Bengel ohne jegliche Vorkommnisse verlief, kam es auf der Abschlussveranstaltung in Osann zu drei Körperverletzungsdelikten mit teils wechselseitiger Begehung inklusive einer Beleidigung. Alle daran beteiligten Personen, welche sich ausnahmslos im jugendlichen oder heranwachsenden Alter befanden, wurden nach bisherigen Erkenntnissen ausschließlich leicht verletzt. Durch konsequentes Einschreiten der Beamtinnen und Beamten konnte auf sich anbahnende Konflikte frühzeitig deeskalierend eingewirkt werden.

Am Samstagmorgen konnte im Rahmen von Verkehrskontrollen um 02.15 Uhr ein alkoholisierter Fahrzeugführer in Dreis festgestellt werden. Der Führerschein des 32jährigen Mannes wurde sichergestellt und eine Blutprobe entnommen. Da ein Atemalkoholtest eine Alkoholkonzentration von mehr als 1,1 Promille erbrachte, wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

In der Nacht zum Sonntag wurde gegen 02.20 Uhr in Salmtal ein Fahrzeugführer angehalten, welcher ebenfalls alkoholisiert am Steuer saß. Auf Grund des Alkoholwertes unterhalb von 1,1 Promille und der Tatsache, dass der 23jährige keinerlei Ausfallerscheinungen aufwies, wird gegen den Mann der Vorwurf einer Trunkenheitsfahrt (als Ordnungswidrigkeit) erhoben.

Zu den insgesamt acht Fastnachtsumzügen in der VG Wittlich Land, Wittlich-Stadt und Bausendorf am Sonntag säumten erneut hunderte von Närrinnen und Narren die Straßen. Hier blieb es durchweg friedlich und störungsfrei.

In Bausendorf kam es am Abend auf der "After-Zuch-Party" gegen 19.03 Uhr zu einer Auseinandersetzung mit drei beteiligten Personen, aus welcher drei Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzungsdelikten hervorgingen. Den leicht verletzten Beteiligten wurde nach der Sachverhaltsaufnahme ein Platzverweis für das gesamte Gelände erteilt.

Um 18.55 Uhr wurden in der Wittlicher Innenstadt drei junge Männer um auf dem Marktplatz von zwei männlichen Personen angerempelt. Im Verlauf eines darauf entstehenden Streitgespräches schlug und bedrohte eine der männlichen Personen einen der drei jungen Männer. Die beiden männlichen Personen konnten kurz darauf durch Kräfte der Polizei Wittlich angetroffen und deren Identität festgestellt werden. Da bei den Maßnahmen auch noch eine geringe Menge Betäubungsmittel aufgefunden wurde, wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet.

Am Rosenmontag verliefen aus polizeilicher Sicht sämtliche Fastnachtsveranstaltungen vollkommen störungsfrei. Bei den Umzügen in Dreis, Landscheid, Hontheim, Kinderbeuern, Hupperath und Gladbach kamen bei Bilderbuchwetter insgesamt mehrere tausend Menschen zusammen. Die Stimmung war friedlich und ausgelassen. Dies änderte sich auch nicht bei den "After-Zug-Partys". Der Polizei Wittlich wurden bislang keinerlei Straftaten zum Veranstaltungsgeschehen an Rosenmontag bekannt.

Für den Bereich der Polizeiinspektion Wittlich kann abschließend in Anbetracht der für die vielen überdurchschnittlich gut besuchten Veranstaltungen bei bislang nur relativ wenig bekannt gewordenen Straftaten bzw. Störungen eine sehr positive Fastnachtsbilanz gezogen werden.

Dazu beigetragen haben wesentlich die sehr gute Vorbereitung und Durchführung der Veranstaltungen durch engagierte Organisatoren und viele freiwillige Helfer! Die Besucher konnten so nach zwei Jahren Zwangspause wieder schöne Fastnachterlebnisse mitnehmen.

Die Polizeiinspektion Wittlich bedankt sich bei allen Jecken für das bis auf wenige Ausnahmen friedliche Feiern und respektvolle Verhalten, auch und insbesondere gegenüber den Einsatzkräften!

