Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Körperverletzung im Rahmen eines Streitgesprächs wegen ruhestörendem Lärm

Gerolstein-Gees (ots)

Am 19.02.2023 gegen 12:00 Uhr kam es in Gerolstein-Gees in der Straße "Am Bungert" zu einem Streitgespräch unter Nachbarn wegen des Vorwurfs der andauernden Ruhstörung durch laute Musik.

Das Gespräch eskalierte in der Form, dass ein Nachbar einen jungen Mann im Rahmen der verbalen Diskussion zu Boden warf, wodurch er sich leicht verletzte.

Im Anschluss drohte er dem jungen Mann verbal und mittels Gestik.

Die beteiligten Personen konnten durch die aufnehmenden Beamt*innen der Polizeiinspektion Daun ermittelt werden.

Zeugen, welche die öffentlichkeitswirksame Situation auf der Straße beobachtet haben, dürfen gebeten werden, sich bei der Polizeiwache Gerolstein unter 06591 95260 zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell