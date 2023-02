Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: PW Gerolstein und PI Daun ziehen Bilanz zum bisherigen "bunten Treiben" im Dienstgebiet

Dienstgebiet der Polizeiinspektion Daun und der Polizeiwache Gerolstein (ots)

"Bis zum gestrigen Nachmittag waren wir mit dem karnevalistischen Treiben unsere Närrin*innen im Dienstgebiet der beiden Dienststellen Daun und Gerolstein sehr zufrieden! Trotz der, der Corona-Pandemie geschuldeten Zwangspause in den vergangenen Jahren, zeigten die Eifler Närr*innen, dass sie das gesellschaftliche Feiern nicht verlernt hatten!", sagte Sven Lehrke, stellvertretender Leiter der Polizeiinspektion Daun.

Am Rosenmontag dann waren die Beamt*innen der beiden Dienststellen mit starken Kräften im Einsatz, um den Höhepunkt des diesjährigen Straßenkarnevals zu begleiten. Hier kam es auch bis zum Ende der Umzüge, welche bei hervorragendem Wetter stattfanden, zu keinen nennenswerten Zwischenfällen.

Im Anschluss an die Umzüge feierten die Jecken an verschiedensten Örtlichkeiten bis in die Nacht hinein weiter. Je später der Abend wurde und je höher der Alkoholpegel bei dem ein oder anderen ging, umso unvernünftiger wurde die Gesamtsituation. Im Laufe der Abend- und Nachtstunden kam es sodann zu einer Vielzahl von verschiedensten Einsatzsituationen für unsere Beamt*innen.

Die herausragendsten Ereigsnisse des gesamten Rosenmontags sollen hier kurz dargestellt werden.

Gerolstein, 20.02.2023, 14:00 Uhr

Ein 23-jähriger junger Mann aus dem Bereich der VG Daun hatte sich anlässlich der Karnevalsveranstaltung in Gerolstein als "Polizist" verkleidet. Er trug eine zum Verwechseln ähnliche blaue Uniform, eine Nachbildung einer schusssicheren Weste und hatte täuschend echt aussehende Patches mit der Aufschrift "Polizei" auf eben dieser. In einem Holster trug er eine täuschend echt aussehende "Spielzeugpistole". Insgesamt machte er den Anschein, tatsächlich ein Polizeibeamter zu sein. Das Kostüm war damit zwar grundsätzlich gut gelungen, jedoch strafrechtlich zu beanstanden. Die Patches und die Pistole wurden sichergestellt, im Anschluss konnte er den Feierlichkeiten weiter beiwohnen.

Gerolstein, 20.02.2023, 15:00 Uhr

Anlässlich des Karnevalsumzugs in Gerolstein erhielt ein 22-jähriger junger Mann im Rahmen einer verbalen Auseinandersetzung von einem bisher unbekannten Täter in der Hauptstraße in Gerolstein einen Kopfstoß auf die Nase. Der Täter entfernte sich im Anschluss.

Gerolstein-Roth, 20.02.2023, 18:30 Uhr

Im Rahmen der Heimfahrt eines Karnevalswagens nach dem Umzug in Gerolstein wurde dieser auf der Strecke zwischen Gerolstein und Gerolstein-Roth durch die Beamt*innen der Polizeiwache Gerolstein kontrolliert. Es wurde festgestellt, dass sich mehrere Personen unerlaubter Weise auf dem Anhänger befanden. Die Personen wurden von dem Wagen gebeten, ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet.

Daun, 20.02.2023, 17:30 Uhr

Im Rahmen des Karnevalsumzuges in Daun-Neunkirchen wurde ein 18-jähriger junger Mann derart betrunken im Bereich des Schwalbenwegs aufgefunden, dass die Polizei und der Rettungsdienst verständigt werden mussten. Bei Eintreffen der Beamt*innen der Polizeiinspektion Daun konnte der junge Mann wieder zur Besinnung gebracht und seinem Vater übergeben werden. Der junge Mann hatte nur erheblich dem Alkoholkonsum zugesprochen.

Hillesheim, 20.02.2023, 20:10 Uhr

In der Lammersdorfer Straße in Hillesheim hielt sich ein 16-jähriger junger Mann auf, welcher sich scheinbar aufgrund massiven Alkoholkunsums auf ein Grundstück übergab und anschließend dort ebenso urinierte. Auf dieses Verhalten wurde er durch die 25-jährige Hausbesitzerin angesprochen, was ihn dazu verleitete, diese körperlich anzugreifen und zu schlagen. Eine hinzueilende Freundin der Geschädigten wurde ebenso durch den 16-Jährigen angegriffen. Mit vereinten Kräften konnten die Geschädigten sodann den Täter von weiterem Handeln abhalten, so dass er vom Tatort flüchtete.

Kerpen, 20.02.2023, 23:02 Uhr

Ein 16-jähriger junger Mann aus dem Bereich der VG Gerolstein meldete sich selbstständig bei der Polizeiinspektion Daun als "vermisst". Er gab den Beamt*innen telefonisch gegenüber an, dass er davon ausgehe, dass sich seine Mutter ebenso jeden Moment melden werde; dem wollte er zuvorkommen. Seinen Standort teilte der junge Mann nicht mit. Umgehend liefen erste Such- und Ermittlungsmaßnahmen an. Im weiteren Verlauf konnte die Mutter des "Vermissten" erreicht werden, welche mitteilte, dass sie ihren Sohn zwischenzeitlich antreffen und nach Hause bringen konnte.

Gerolstein, 20.02.2023, 23:55 Uhr

Der Polizeiinspektion Daun wurde eine größere Auseinandersetzung unter Beteiligung von etwa 10 - 15 Personen im Bereich des Gerolsteiner Rondells gemeldet. Mit starken Kräften wurde die Örtlichkeit umgehend angefahren. Glücklicherweise war es vor Ort jedoch zu keinerlei strafbarem Verhalten gekommen. Die schnelle und gezielte polizeiliche Präsenz vor Ort wirkte deeskalierend.

Hillesheim, 21.02.2023, 00:24 Uhr

Ein 28-jähriger junger Mann aus dem Bereich der VG Gerolstein wurde im Bereich der Martinstraße in Hillesheim als Fahrzeugführer eines Personenkraftwagens einer Kontrolle unterzogen, welcher er sich zunächst versuchte, durch "taktisch-günstiges Fahren" zu entziehen. Als er die Ausweglosgigkeit seines "Fluchtversuchs" erkannte, stellte er sich der polizeilichen Kontrolle, im Rahmen derer sich ergab, dass der junge Mann nicht über eine gültige und erforderliche Fahrerlaubnis verfügte und zudem deutlich unter dem Einfluss von alkoholischen Getränken und weiterer illegaler Betäubungsmittel stand. Es wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet, die Weiterfahrt wurde untersagt und eine Blutprobe wurde entnommen.

Birresborn, 20.02.2023, 22:30 Uhr

Im Rahmen eines Streits in Birresborn gerieten ein 64-jähriger Vater und sein 38-jähriger Sohn miteinander derart in Streit, dass es zu einer körperlichen Auseinandersetzung kam. Gegenseitig deckte man sich mit teilweise massiven Schlägen ein, wodurch beide sichtbar verletzt wurden. Der 38-Jährige nahm zudem einen Pflasterstein und beschädigte damit das Auto der Mutter und die Eingangstüre des elterlichen Anwesens. Beide Beteiligten waren nicht unerheblich alkoholisiert. Der 38-Jährige wurde anschließend der Örtlichkeit verwiesen und fuhr mittels Taxi nach Hause.

Daun-Neunkirchen, 21.02.2023, 00:50 Uhr

Erneut trat eine zwischenzeitlich amtsbekannte Gruppe Jugendlicher und junger Erwachsener aus dem Bereich der VG Daun negativ in Erscheinung. Die Gruppe um zwei 19- und 20-jährige junge Männer aus dem Dauner Stadtgebiet war zu Gast im Bereich der Karnevalsveranstaltung in Daun-Neunkirchen. Hier kam es zu einer Vielzahl von wechselseitigen Provokationen, so dass die hier genannte Jugendgruppe aufgefordert wurde, die Örtlichkeit zu verlassen, was diese auch zunächst tat, jedoch im weiteren Verlauf zurückkehrte. Auf einem Nachbargrundstück beschädigten sie mutwillig und ohne jeglichen nachvollziehbaren Grund ein aufgestelltes Vogelhaus. Im Anschluss kam es erneut zu verbalen Provokationen. Die beiden 19- und 20-jährigen jungen Männer traten im Anschluss in bekannter Manier vor die eigene Gruppe und stellten sich der Veranstaltergruppe entgegen. Plötzlich kam es aufgrund wechselseitigen Körperverletzungen zu einem Gerangel mit mehreren Beteiligten. Die Beamt*innen der Polizeiinspektion Daun rückten umgehend mit starken Kräften an. Die aufeinander einschlagenden Gruppen wurden getrennt, der Hauptaggressor in Gewahrsam genommen, die übrigen Personen erhielten allesamt Platzverweise. Es wurden mehrere Verfahren wegen wechelseitigen Körperverletzungshandlungen aufgenommen. In diesem Zusammenhang wurde zudem ein Verfahren wegen mindestens fahrlässiger Brandstiftung aufgenommen, weil in einem Carport in der Straße "Am Kirchberg" in Daun-Neunkirchen mehrere Leergutkästen brannten. Der Brand konnte vor Ort mittels eines Feuerlöschers durch den Geschädigten selbst gelöscht werden. Der Schaden bezog sich glücklicherweise nur auf einige Kisten Leergut.

"Insgesamt sind wir mit den bisherigen Einsatzverläufen zufrieden!", sagte Sven Lehrke weiter. "Trotz der ein oder anderen Auseinandersetzung im alkoholisierten Zustand, zeigten sich die Bürger*innen größtenteils vernünftig und wollten nur gemeinsam den Karneval feiern. Auch am letzten Tag der Karnevalssession werden die Beamt*innen der Polizeiinspektion Daun und der Polizeiwache Gerolstein mit starken Kräften im Einsatz sein, um die Sicherheit unserer Närr*innen zu gewährleisten."

"Wir wünschen allen einen schönen Abschluss der Karnevalssession."

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell