POL-KN: (Volkertshausen, Lkr. Konstanz) Eingangsbereich der Sporthalle mit Graffiti beschmiert (18./19.01.2023)

Volkertshausen (ots)

Mehrere hundert Euro Schaden hat ein unbekannter "Sprayer" im Zeitraum von Mittwoch bis Donnerstag an der Sporthalle in der Steigstraße verursacht. Der unbekannte Täter sprühte mit grüner Farbe die Zahlen "070" und ein Gesicht an die Wand im Eingangsbereich der Halle. Hinweise auf den Sprayer nimmt der Polizeiposten Steißlingen, Tel. 07738 97014, entgegen.

