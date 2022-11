Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Tornesch - Einbruchsversuch in Firma

Bad Segeberg (ots)

Am frühen Donnerstagmorgen (10.11.2022) versuchten Unbekannte in eine Firma im Gärtnerweg in Tornesch einzudringen.

Kurz vor 03:00 Uhr löste die Alarmanlage nahe des Kleinen Moorweges aus. Bei der anschließenden Überprüfung wurde ein offenstehendes Fenster festgestellt.

Im Rahmen der Anzeigenaufnahme durch eine Streife der Polizeistation Uetersen war noch kein Diebesgut festzustellen.

Die Kriminalpolizei Pinneberg hat die Ermittlungen übernommen und bittet unter 04101 2020 um sachdienliche Hinweise von möglichen Zeugen.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell