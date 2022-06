Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zeugensuche nach Unfallflucht

Pennewitz (Ilm-Kreis) (ots)

Am gestrigen Nachmittag ereignete sich auf der B88 zwischen Pennewitz und Jesuborn ein Verkehrsunfall. Nach vorliegenden Informationen waren eine 17-Jährige mit ihrem Audi und eine 27-Jährige mit ihrem Dacia in Richtung Jesuborn unterwegs, als ein entgegenkommender blauer Skoda mit unbekannten Fahrzeugführer in einer Kurve auf die Gegenfahrbahn geriet. Die Fahrerin des Audi leitete eine Gefahrenbremsung ein und konnte so die Kollision mit dem Skoda verhindern. In der Folge fuhr die Fahrerin des Dacia mit ihrem Fahrzeug jedoch auf den Audi auf. Die beiden Fahrerinnen blieben unverletzt, am Audi und am Dacia entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 2.000 Euro. Der Fahrer des Skoda fuhr anschließend davon und daher wird wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort ermittelt. Zeugen, die Hinweise auf den Fahrer oder dessen Fahrzeug haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03677-601124 (Bezugsnummer 0139429/2022) zu melden. (db)

