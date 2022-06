Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Betrunkener Fahrzeugführer verursacht Verkehrsunfall

Arnstadt (ots)

Am Samstag, 11.06.2022 gegen 23.45 Uhr kam es in Arnstadt, Am Bahnhof zu einem Verkehrsunfall. Der 36-jährige Fahrer eines Pkw VW befuhr, mit zwei weiteren Insassen, zuvor die Ichtershäuser Straße in Arnstadt und bog nach rechts in die Straße Am Bahnhof ab. Hier kolldierte der VW mit einer rechts neben der Fahrbahn befindlichen Straßenlaterne, welche aus der Verankerung gelöst wurde und in der Folge über den Gehweg ragte. Bei der Unfallaufnahme bemerkten die Beamten Alkoholgeruch bei dem 36-jährigen Fahrzeugführer. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Vorwert von 1,06 Promille. In der Folge wurde die Blutennahme bei dem VW-Fahrer angeordnet und im Krankenhaus Arnstadt durchgeführt. Der VW war durch den Unfall nicht mehr fahrbereit, so dass er durch einen Abschleppdienst von der Unfallstelle verbracht werden musste. Den Schaden an der Laterne behoben die Arnstädter Feuerwehr und Mitarbeiter der Arnstädter Stadtwerke. Der Sachschaden beläuft sich insgesamt auf 7500 Euro. Gegen den 36-jährigen VW Fahrer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet. (dl)

