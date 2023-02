Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Vandalismus an Polizeifahrzeug

Bernkastel-Kues (ots)

Am Fastnachtsamstag beschädigte eine bislang unbekannte Person einen Dienstbus der Bereitschaftspolizei vermutlich zwischen 20.00 und 01.00 Uhr durch einen Tritt oder Schlag gegen den vorderen rechten Kotflügel. Das Fahrzeug war im Tatzeitraum von Polizeikräften zur Überwachung der Afterzug-Party in der Friedrichstraße in Bernkastel-Kues in der Nähe des Haupteingangs zur Tiefgarage Forum abgestellt worden. Durch die sinnlose Aktion entstand ein Schaden in Höhe von ca. 1000 EUR, der bei Nichtermittlung eines Verursachers zu Lasten der Allgemeinheit behoben werden muss. Zeugenhinweise erbittet die Polizei Bernkastel-Kues, Tel.: 06531-95270 oder unter E-Mail pibernkastel-kues@polizei.rlp.de.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell