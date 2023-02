Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund für Samstag, 25.02.2023

Aurich/Wittmund (ots)

Altkreis Aurich

Verkehrsgeschehen

Aurich - Fahrt unter Alkoholeinfluss Im Rahmen einer Streifenfahrt wurde am Samstag, gegen 02:30 Uhr, eine Funkstreifenbesatzung der Polizeiinspektion Aurich auf der Emder Straße in Aurich auf einen VW Crafter aufmerksam. Dieser befuhr die Emder Straße mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit und mit Schlangenlinie. Bei einer durchgeführten Verkehrskontrolle wurde bei dem 45-jährigen Mann aus Südbrookmerland Atemalkoholgeruch festgestellt. Ein durchgeführter Test ergab eine Atemalkoholkonzentration von knapp 1 Promille. Eine Blutprobe wurde entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Der Führerschein wird beschlagnahmt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Südbrookmerland - Fahrt unter Alkoholeinfluss Am Samstag, gegen 03:00 Uhr, wurde durch eine Funkstreifenbesatzung der Polizeiinspektion Aurich auf der Emder Straße in Südbrookmerland im Rahmen einer Verkehrskontrolle bei einem 55-jährigen Mann aus Emden Atemalkoholgeruch festgestellt. Ein daraufhin durchgeführter Alcotest ergab eine Atemalkoholkonzentration von 1 Promille. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Südbrookmerland - Fahrt unter Drogeneinfluss Am Freitagabend, gegen 22:00 Uhr, wurde durch eine Funkstreifenbesatzung der Polizeiinspektion Aurich am Roßkamp in Südbrookmerland ein Seat Ibiza im Rahmen einer Verkehrskontrolle angehalten. Im Rahmen der Kontrolle ergab sich der Verdacht, dass der 33-jährige Fahrzeugführer unter dem Einfluss berauschender Mittel stand. Der Mann räumte den Konsum von Betäubungsmittel ein und es wurde eine Blutprobe entnommen. Ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Diebstahl aus Pkw

In der Zeit von Donnerstag, 20:00 Uhr, bis Freitag, 16:00 Uhr, entwendet ein bislang unbekannter Täter aus einem abgestellten Pkw Mercedes in der Straße Vordereschen in Aurich einen Akkuschrauber auf bislang unbekannter Art und Weise. Der Pkw war auf einem Privatgrundstück abgestellt. Mögliche Zeugen des Vorfalles werden gebeten sich bei der Polizei Aurich unter 04941/606-215 zu melden.

Altkreis Norden

Verkehrsgeschehen

Unfallflucht in Norden

Am Freitag in der Zeit von 07.40 Uhr bis 13.05 Uhr beschädigte ein bisher unbekanntes Fahrzeug im Hollweg in Norden einen geparkten weißen Dacia Spring. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von ungefähr 1000 Euro. Der flüchtige Fahrzeugführer kam von der Straße Im Spiet und fuhr in Richtung Norddeicher Straße. Dabei streifte das Fahrzeug die linke Seite des Dacia. Hinweise werden erbeten an die Polizei Norden, Tel. 04931 9210, oder jede andere Polizeidienststelle.

Unfallflucht in Marienhafe

Erheblicher Sachschaden (ca. 2500 Euro) entstand einem weißen Citroen C 5, der in der Straße Am Olldiek in Marienhafe einige Tage abgestellt war. Ein zur Zeit unbekannter Fahrzeugführer fuhr wohl mit einiger Wucht gegen den Wagen. Der vordere linke Kotflügel wurde beim Anstoß derart deformiert, dass sich die Fahrertür des PKW nicht mehr öffnen ließ. Hinweise an die Polizei Norden, 04931 9210 oder jede andere Polizeidienststelle.

Kriminalitätsgeschehen

Werkzeug entwendet

Diverses Werkzeug im Wert von ca. 1500 Euro wurde in der Zeit von Mittwochnachmittag bis Freitagmittag von einer Baustelle im Donnersweg in Großheide entwendet. Die Geräte befanden sich in einem Rohbau, der sich aufgrund der laufenden Baumaßnahmen nicht sicher verschließen ließ. Hinweise können an jede Polizeidienststelle gegeben werden.

Geschädigter ließ den Täter nicht aus den Augen

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde in der Kirchstraße in Norden ein Fahrrad beschädigt. Der Eigentümer bekam dies zufällig mit und behielt den Täter im Auge, bis die Polizei eintraf. Die Beamten trafen dann auf einen 17-jährigen. Dieser wird sich in einem Strafverfahren verantworten müssen.

Landkreis Wittmund

Kriminalitätsgeschehen

Wittmund - Ladendiebstahl

Am Freitagmorgen, gegen 07:00 Uhr, betrat eine 16-jährige Wittmunderin ein Lebensmittelgeschäft in der Harpertshausener Straße. Eine aufmerksame Mitarbeiterin beobachtete, dass die 16-Jährige Waren in ihrem Rucksack verstaute. Die Wittmunderin bezahlte die Waren im Wert eines zweistelligen Betrags nicht an der Kasse. Sie muss sich jetzt strafrechtlich verantworten.

Verkehrsgeschehen

Wittmund - Nach Parkplatzunfall unerlaubt vom Unfallort entfernt Bereits am Donnerstag, 16.02.2023, kam es in der Zeit von 10:00 Uhr bis 14:30 Uhr, zu einem Verkehrsunfall in Wittmund in der Straße Am Markt. Ein 43-jähriger Bremer parkte seinen silbernen Ford in diesem Zeitraum in einer der direkt an der Fahrbahn befindlichen Parkbuchten. Ein Unbekannter beschädigte den Ford vermutlich beim Ein- oder Ausparken und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Der Schaden beläuft sich auf einen vierstelligen Betrag. Hinweise nimmt die Polizei Wittmund entgegen unter Telefon 04462-9110.

