POL-K: 220817-6-K 15-Jähriger bei Wohnungseinbruch festgenommen

Am Dienstagmorgen (16. August) hat eine Kölnerin (55) einen 15-jährigen Tatverdächtigen in ihrer in Nippes gelegenen Wohnung überrascht, der nach ersten Erkenntnissen von einem Baugerüst über Fenster und Balkontüren in insgesamt drei Wohnungen geklettert war. Ein Streifenteam stellte den zunächst flüchtigen Jugendlichen nach dem Hinweis der 55-Jährigen in einer der Wohnungen des Mehrfamilienhauses. Bei ihm fanden die Polizisten fünf Handys, drei Armbanduhren sowie weiteres Diebesgut, welches bereits teilweise zugeordnet ist. Der aus Marokko stammende Jugendliche hat in Deutschland keinen festen Wohnsitz und ist bereits mehrfach mit der Begehung von Eigentumsdelikten in Erscheinung getreten. Er soll im Laufe des Tages einem Haftrichter vorgeführt werden. (le/cs)

