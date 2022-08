POL-K: 220817-5-K Zivilfahnder stellen über 400 Gramm Heroin sicher - vier Festnahmen

Köln (ots) - Nach zwei Verkehrsunfallfluchten mit zwei verletzten Radfahrenden (12w, 14m) am Freitag (12. August) in Godorf und am Montag (15. August) in Porz sucht die Polizei Köln nach zwei unbekannten Autofahrern und dessen Fahrzeugen. Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat 2 unter der Telefonnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de ...

