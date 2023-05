Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Rinteln - Pferde auf Abwegen

Rinteln

(loy) Am Morgen des 13.05.2023, gegen 7:00 Uhr, gelang es drei Pferden, einen unbegleiteten Ausflug von Engern aus in Richtung der Rintelner Nordstadt zu unternehmen. Die Tiere verirrten sich sogar vorübergehend auf die Fahrbahn der B238 im Bereich der Anschlussstelle Rinteln-Nord. Hier wurden sie durch diverse Verkehrsteilnehmer gesichtet, sodass eine Funkstreifenwagenbesatzung die Tiere umgehend dazu bewegen konnte, die korrekte Abfahrt entlang die Straße wieder zu verlassen. Anschließend konnten die Pferde durch die Eigentümerin eingefangen und wieder nach Hause gebracht werden. Glücklicherweise kam es zu keinen Schäden für Mensch oder Tier.

Die Pferde konnten durch ein mutmaßlich unberechtigt geöffnetes Tor des Weidezaunes entkommen. Zu den genauen Umständen erfolgen derzeit polizeiliche Ermittlungen. Wer in den frühen Morgenstunden Personen beobachtet hat, die sich im Bereich Engern an entsprechenden Zäunen zu schaffen gemacht haben, möge sich bitte mit der Polizei Rinteln unter 05751/9646-0 in Verbindung setzen.

