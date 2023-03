Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei verhaftet 36 - Jährigen nach unentschuldigtem Fernbleiben von einer Hauptverhandlung

Kleve - Kempen - Kaldenkirchen (ots)

Am 13. März 2023 um 17:00 Uhr überprüften Beamte der Bundespolizei einen Fußgänger auf der Poststraße in Nettetal. Ein Abgleich seiner Personalien in den polizeilichen Datenbeständen ergab, dass das Amtsgericht Nettetal die Ungehorsamshaft gegen den Mann angeordnet hat. Demnach sollte am 1. März 2023 eine Gerichtsverhandlung wegen u.a. Körperverletzung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte gegen den Polen stattfinden. Da der Gesuchte an diesem Tag nicht erschien, suchte ihn das Amtsgericht Nettetal nun per Haftbefehl. Der Mann wurde durch die Beamten der Bundespolizei verhaftet und zur weiteren Sachbearbeitung zur Dienststelle nach Kempen gebracht. Nach der Vorführung beim Haftrichter des Amtsgerichts Nettetal wurde die Person in die Justizvollzugsanstalt gebracht.

